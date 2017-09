Serie B: Salernitana-Ternana 3-3

SALERNO, 4 SET - Il posticipo di B finisce 3-3 tra Salernitana e Ternana. Squadre che necessitano di essere registrate in difesa, ma efficaci dalla cintola in giù. Apre le marcature la squadra umbra con Tremolada (23' pt) che, dal limite, con un preciso sinistro, infila Radunovic. Passano 2' e Bocalon corregge in rete un tiro dal limite di Sprocati. Ma è ancora la Ternana, complice una poco attenta difesa granata, a tornare in vantaggio: Albadoro (31' pt) solo in area corregge in rete un cross dalla sinistra. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa è ancora Bocalon (4' st) a ristabilire la parità, con un preciso destro dal limite che coglie il palo interno e finisce in rete. La Salernitana prova ad affondare i colpi, ma è ancora la Ternana a passare. Da un cross dalla destra di Valient (13' st) c'è una sfortunata deviazione di Bernardini che infila Radunovic. La Salernitana trova il pari su rigore trasformato dall'ex Vitale (33' st) e accordato per un mani di Paolucci.