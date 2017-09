La Figc ricorre sul caso della Vibonese

ROMA, 4 SET - Il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai presidenti della Figc, Carlo Tavecchio, e della Lega Pro, Gabriele Gravina, per far annullare la decisione con cui il 30 agosto scorso la Corte federale d'appello della stessa Federcalcio, accogliendo le istanze della Vibonese, aveva disposto la retrocessione all'ultimo posto del Messina in Lega Pro e reintegrato la società calabrese in Serie C. Si tratta della prima volta che una Federazione - non quindi una Procura - impugna presso il Collegio di garanzia una sentenza di una propria Corte d'appello. Figc e Lega Pro, rende noto ancora il Coni, chiedono al Collegio di garanzia, in via cautelare, la "immediata sospensione dell'efficacia della decisione, da concedersi anche mediante decreto presidenziale in attesa della decisione collegiale e "di accogliere il ricorso con il conseguente annullamento della decisione impugnata. Se il Collegio giudicasse ammissibile il ricorso, la Vibonese tornerebbe in Serie D.