Mondiali: Barzagli,devastante non andare

ROMA, 4 SET - "L'Italia che non va al Mondiale sarebbe una cosa devastante, non dobbiamo neanche pensarci. Dobbiamo metabolizzare la sconfitta e continuare sulla nostra strada, perché prima i risultati erano stati ottimi". Lo ha detto Andrea Barzagli, alla vigilia della partita contro Israele. "Le critiche a Buffon? Ci rido sopra. Una settimana fa è stato premiato come miglior portiere della Champions, criticarlo adesso è un po' follia. Primo, perché non ho visto errori così gravi da parte sua; poi, perché bisogna avere equilibrio e non dare tutte le responsabilità a lui".