Azzurri: Ventura, Modulo può cambiare

ROMA, 4 SET - "Chi fa questo lavoro deve imparare ad accettare le critiche costruttive. Abbiamo la possibilità di fare delle scelte di volta in volta, anche in relazione alle caratteristiche dei nostri giocatori". Così Gian Piero Ventura, alla vigilia di Italia-Israele, in conferenza stampa. "La Spagna - ha aggiunto il ct - ci ha e mi ha insegnato alcune cose, io non mi fisserei su un modulo, adesso si parla di moduli perché c'è stata una sconfitta. Abbiamo la possibilità di giocare in maniera diversa, abbiamo cambiato spesso. Abbiamo iniziato un percorso con un gruppo di calciatori, un percorso che prevede una crescita e la valutazione di varie situazioni". "Non è che sia cambiata qualcosa dopo la Spagna, è cambiata semmai la classifica. La Spagna è la tappa di un percorso all'interno di un progetto", ha sottolineato.