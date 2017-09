Buffon, se non reali non bado a critiche

ROMA, 4 SET - "Nel calcio tutto è opinabile e spesso l'opinione viene fatta passare per verita. Le critiche vanno accettate come l'alternarsi delle stagioni e sono inevitabili. Va bene così. Ti senti ferito se realmente vai incontro a delle critiche reali e costruttive, se c'è il tiro al piccione non intacca quello che sono e quello che voglio continuare a essere". Così Gigi Buffon, in conferenza stampa, alla vigilia di Italia-Israele. "Zahavi? Facendo il gesto che ha fatto passa dalla parte del torto, conclude.