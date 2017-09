Ventura,battendo Israele certi 2/o posto

ROMA, 4 SET - "Quando sei nel girone con la Spagna devi mettere in preventivo di arrivare secondo, siamo stati bravi a restare a pari punti, meno a farci sconfiggere e adesso ci restano i Play-off. D'accordo con Tavecchio che uscire sarebbe una cosa davvero assai brutta. Se vinceremo contro Israele, il secondo posto è praticamente sicuro. Prendiamo atto delle difficoltà che ci sono state in Spagna e andiamo avanti". Lo ha detto il ct Gian Piero Ventura, in conferenza stampa, alla vigilia di Italia-Israele.