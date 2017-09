Chelsea:D.Costa fuori da lista Champions

LONDRA, 4 SET - In procinto di fare la pace con Antonio Conte, almeno stando alle voci arrivate da Londra, e iscritto regolarmente nell'elenco per la Premier, Diego Costa è rimasto fuori dalla lista Champions del Chelsea. Gli unici attaccanti dei Blues che ne fanno parte sono infatti Morata e Batshuayi. La mossa si spiega con il fatto che l'ispano-brasiliano potrebbe lasciare Londra durante il mercato di gennaio, quando l'Atletico Madrid, club in cui vuole assolutamente tornare, sarà libero da vincoli Fifa e potrà quindi ingaggiarlo. Anche le altre squadre inglesi hanno presentato le loro liste. Nel Liverpool c'è Coutinho, ancora triste per il mancato trasferimento al Barcellona. Ma i Reds contano di riaverlo a disposizione fin dal prossimo match di campionato, e quindi anche per l'Europa. Inaspettata da alcuni l'inclusione di Zlatan Ibrahimovic nell'elenco del Manchester United, visto che lo svedese è ancora alle prese con i postumi di un grave infortunio e non dovrebbe rientrare prima di dicembre.