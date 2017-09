Gagliardini: Inter rivuole la Champions

MILANO, 4 SET - "Dobbiamo arrivare nei primi quattro posti per tornare in Champions, perché è tanto tempo che una squadra gloriosa come l'Inter non partecipa a questa competizione". Roberto Gagliardini fissa gli obiettivi della stagione dell'Inter. I nerazzurri domenica sfideranno la Spal, dopo avere conquistato 6 punti in due partite. "Abbiamo fatto un inizio importante - spiega Gagliardini - abbiamo raccolto il massimo dei punti: è stato un inizio positivo". Merito di Spalletti che sembra essere riuscito a dare un'identità all'Inter: "Con l'allenatore mi trovo bene, mi dà i giusti consigli per migliorare e aiutare la squadra". Poi, Gagliardini, da ex atalantino, dice la sua sulla vicenda Spinazzola che avrebbe voluto lasciare il club bergamasco per raggiungere la Juve: "Ha fatto un grande campionato e penso che il sogno di ogni giocatore sia quello di andare nelle squadre più forti. Non so cosa sia successo di preciso in questa sessione di mercato e come sia rimasto con la Juventus ma so che è un grandissimo giocatore".