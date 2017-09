Fiorentina: Salica, nessuna dismissione

FIRENZE, 04 SET - ''Siamo fiduciosi, dobbiamo esserlo. Possiamo sbagliare ma nessuno deve pensare che questa società sia in fase di dismissione''. E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ai microfoni dell'emittente Radio Bruno. ''Puntiamo su una Fiorentina che nel giro di due anni possa essere ancora più sana e forte: in tal modo potrà diventare più appetibile per tutti, per eventuali compratori ma pure per gli attuali proprietari - ha aggiunto il dirigente viola - Il deciso comunicato diffuso a giugno dai fratelli Della Valle dice essenzialmente due cose: riguardo alle critiche ne prendiamo atto e se qualcuno è più bravo si faccia avanti. Nel secondo punto però si fa riferimento al mandato di portar avanti il programma ed è quanto sta accadendo compreso il progetto stadio. Detto questo, siamo in autofinanziamento ma la società non ha debiti ed è gestita bene. Quanto alla squadra, ci sono molte scommesse ma siamo fiduciosi grazie anche a un tecnico motivato".