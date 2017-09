Ffp: Uefa, nessuna indagine sul City

ROMA, 4 SET - "Non c'è alcuna indagine sul Manchester City in relazione alle regole del Fair Play Finanziario": lo riporta una nota dell'Uefa resa pubblica dalla BBC in cui si legge che "qualsiasi notizia che parli di un'indagine è priva di fondamento". Il commento della Federcalcio europea presieduta da Aleksander Ceferin arriva a poche ore dall'iniziativa presa dalla Lega calcio spagnola che ha chiesto di aprire un'indagine sul club britannico per violazione delle norme del FFP, dal momento che i citizens, al pari del Psg, facenti capo rispettivamente a Qatar e all'emirato arabo di Abu Dhabi, "beneficiano di ingenti aiuti di stato che vanno contro i principi del fair play finanziario e distorce irrimediabilmente gli equilibri dell'industria del calcio, e la competitività in Europa".