Tavecchio, sbagliato non contare titoli

ROMA, 4 SET - "Ho parlato della questione relativa al ranking con il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e quello della Fifa, Gianni Infantino, dimostrando che è impossibile non tenere conto di 4 titoli mondiali dell'Italia. E' contro la storia. Comunque a breve si lavorerà in questo senso". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, rispondendo a margine del Consiglio federale di oggi sul sistema di qualificazione ai mondiali che ha visto inserite nello stesso girone due big mondiali come Italia e Spagna.