Calcio: scuse Dfb per canti nazi a Praga

(ANSA-AP) - BERLINO, 4 SET - La federcalcio tedesca (Dfb) si è scusata pubblicamente per il comportamento di alcuni suoi tifosi che venerdì scorso a Praga hanno ripetutamente intonato canti e slogan nazisti nel corso della partita giocata dai campioni del mondo contro la Repubblica Ceca. Gli ultrà tedeschi hanno anche subissato di fischi e insultato l'attaccante della loro nazionale Timo Werner, 'colpevole' di essere passato da una grande tradizionale (seppur in decadenza) come lo Stoccarda a un team di nuovi ricchi come il Lipsia RB, detestato da quasi tutte le tifoserie della Bundesliga. Werner, che gode anche di fama di simulatore, è stato insultato varie volte anche in campionato e in altre apparizioni con il 'National Mannschaft'.