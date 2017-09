Azzurri preparano gara contro Israele

FIRENZE, 04 SET - Ancora prove di 4-2-4 per la Nazionale di Gian Piero Ventura in vista della gara di domani sera a Reggio Emilia contro Israele , diventata ancor più importante per gli azzurri dopo la sconfitta per 3-0 con la Spagna che ha complicato la corsa ai Mondiali 2018. Gli azzurri in mattinata hanno svolto l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza prevista alle 17,30 per Reggio Emilia. Senza gli infortunati Chiellini e Spinazzola e lo squalificato Bonucci, con Zappacosta aggregato da ieri l'emergenza è soprattutto in difesa: il ct sta tenendo in corsa Rugani e Astori da affiancare a Barzagli al centro della difesa e alternando gli esterni difensivi Zappacosta, Conti e Darmian con quest'ultimo che domani potrebbe spostarsi a sinistra. A Reggio Emilia l'Italia ha giocato una sola volta nella sua storia, 22 anni fa, superando 4-0 la Lituania.