Moglie Icardi, Mauro felice all'Inter

MILANO, 04 SET - "Abbiamo rinnovato tre volte con l'Inter da quando Mauro è arrivato in nerazzurro. Quando altri club si sono fatti avanti per Icardi, l'Inter ha fatto di tutto per tenerlo con sé, migliorando le condizioni economiche". Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter Mauro Icardi, alla trasmissione argentina Telefe racconta il legame tra l'attaccante e il club. La moglie di Icardi da alcuni anni si occupa degli interessi del marito, trattando anche con l'Inter. "Il nostro rapporto con la dirigenza è ottimo, anche dal punto di vista personale: quando sono nati i nostri figli, ci hanno fatto molti regali. A noi come famiglia conviene restare a Milano - spiega Wanda - i bambini vogliono rimanere lì.Mauro è felicissimo ed è anche il capitano. Non è nostra intenzione lasciare Milano, anche se poi per lavoro Icardi dovesse farlo noi lo seguiremmo".