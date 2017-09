MILANO, 04 SET - Un video, in gran parte in bianco e nero, delle sue prodezze in campo, delle vittorie e dei festeggiamenti: l'Inter ricorda Giacinto Facchetti nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. "Undici anni oggi e il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. #GiacintoPerSempre", il messaggio pubblicato sul profilo Twitter del club nerazzurro per omaggiare un campione e un dirigente mai dimenticato.