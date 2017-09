Azzurri, Ulivieri difende Ventura

ROMA, 04 SET - "Ventura troppo spregiudicato? Contro la Spagna bisognava vincere, il ct ha fatto questa scelta perché aveva un solo risultato a disposizione. Che vuoi fare se il pari non ti basta? Se devi rischiare, rischi". Il presidente dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, difende le scelte tattiche del ct per la partita contro la Spagna, persa 3-0. "Loro sono una grande squadra, ci sono superiori sotto tanti aspetti -ha spiegato Ulivieri- Se avesse rischiato meno poteva fare 0-0 o perdere 1-0, una sconfitta più onorevole. Ma bisognava vincere e ha rischiato. Ero a Madrid e ho visto la partita: abbiamo fatto un buon primo tempo e un buon inizio di ripresa valutando le conclusioni e il possesso palla. Abbiamo avuto grosse occasioni e non siamo stati fortunati". "Poi -ha concluso Ulivieri- la partita è finita 3-0 ed è chiaro che può esserci qualche critica legittima, chi fa l'allenatore lo sa. Ma noi facciamo altre considerazioni che vanno al di là".