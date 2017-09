Pablito Rossi,da Spagna lezione a Italia

ROMA, 4 SET - Giudizio severo di Pablito Rossi sulla nazionale di Ventura sconfitta 3-0 dalla Spagna. L'eroe dei Mondiali del 1982 ai microfoni di 'Radio anch'io sport' parla di "bocciatura, senza dubbio. L'Italia ha preso una lezione sotto tutti gli aspetti, tecnico e fisico. Siamo apparsi indietro nella preparazione. La Spagna ha doti di palleggio e talenti individuali, è una squadra di un'altra categoria. Noi abbiamo buoni, ottimi giocatori, ma non siamo al livello delle grandi squadre". Rossi ha aggiunto che "critiche alla Nazionale ce ne sono sempre state anche ai tempi di Bearzot. E' difficile trovarne una senza critiche. Farlo dopo una sconfitta come quella della Spagna è semplicistico. Ma sconfitte così io non ne ricordo. Le partite si perdono anche, ma questa è stata una batosta molto pesante che ci rimanda indietro di molti livelli nella filosofia di gioco".