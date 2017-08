Genoa: Preziosi, con Juve faremo la gara

GENOVA, 22 AGO - "Giocheremo in casa e il nostro spirito sarà quello di cercare di fare la partita e di non mollare di un centimetro. D'altra parte si vede anche dall'intensità degli allenamenti e da quanto sono duri. Sarà una partita difficilissima ma vogliamo ben figurare nonostante le forze in campo siano diverse. Di sicuro non saremo una comparsa". Parole di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, in visita oggi al centro sportivo Signorini per seguire gli allenamenti dei suoi giocatori. Il prossimo obiettivo si chiama Juventus, che i rossoblù affronteranno sabato al Ferraris in anticipo. Preziosi ha anche analizzato il pareggio dell'esordio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Avremmo meritato la vittoria ma nel calcio capita che chi gioca meglio non sempre vince", ha detto.