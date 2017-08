Antognoni, Rizzoli mi ha dato ragione

FIRENZE, 22 AGO - "Da quanto ho capito Rizzoli ha detto in sostanza che avevo ragione io sostenendo che domenica scorsa l'arbitro Tagliavento doveva andare di persona a vedere il monitor mentre il gioco era fermo". Giancarlo Antognoni a margine della presentazione di Gil Dias è tornato sullo sfogo contro la direzione del fischietto umbro in Inter-Fiorentina, sfogo legato non solo al mancato rigore per i viola dopo un contatto in area tra Miranda e Simeone ma anche alla decisione di Tagliavento di non richiedere e visionare la 'review' dell'episodio. "Sappiamo tutti che a decidere è sempre e soltanto l'arbitro principale come ci ha ricordato di recente lo stesso Rosetti, ma se l'arbitro non va a vedere la tv in campo chi decide? Gli errori ci stanno - ha ribadito il club manager viola - nel caso di domenica è stato non essere andati a vedere la moviola che era a 5 metri da Tagliavento. E sbagliare con la tecnologia che si ha disposizione fa riflettere di più".