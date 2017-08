Marotta, caso Marchisio è solo mediatico

TORINO, 22 AGO - "La questione Marchisio è esclusivamente mediatica: sintomi di insoddisfazione non esistono minimamente". Il dg della Juventus Beppe Marotta smonta il 'caso' e le voci di un'insoddisfazione del 'Principino' bianconero. "Una situazione che noi abbiamo letto e non vissuto - ha proseguito Marotta, a margine della conferenza stampa di presentazione di Blaise Matuidi -, Marchisio fa parte di una squadra che noi, anno dopo anno, tendiamo ad incrementare dal punto di vista della qualità. Serve una rosa ampia per tutte le competizioni in cui siamo impegnati, anche se è normale che Matuidi, Khedira e Marchisio non possano giocare tutte le partite".