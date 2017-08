Fiorentina, presentato Gil Dias

FIRENZE, 22 AGO - "E' un motivo d'orgoglio per me affrontare domani sera Cristiano Ronaldo, il migliore giocatore al mondo, e pure portoghese come me. E' un'opportunità unica, anche per la Fiorentina, per migliorare e crescere". Lo ha detto il neoacquisto viola Gil Dias, giovane esterno d'attacco prelevato dalla Fiorentina in prestito biennale dal Monaco con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. "Per quello che ha fatto vedere al debutto domenica contro l'Inter, ha tutto per essere riscattato dalla Fiorentina", lo ha promosso Giancarlo Antognoni, presentandolo oggi allo stadio. "Sono venuto in Italia, perchè al Monaco non avevo grande spazio. Così - ha spiegato Gil Dias - appena la Fiorentina mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Mi ritengo molto fortunato, perché sono arrivato in un club di grande prestigio e storia. Spero di fare bene e di contribuire a regalargli molte vittorie". Il giovane esterno portoghese sarà impegnato domani insieme ai compagni nel Trofeo Bernabeu contro il Real Madrid.