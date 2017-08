Daspo 8 anni a tifoso Lazio

ROMA, 22 AGO - Dovrà restare lontano dai campi di calcio per otto anni il tifoso arrestato dalla polizia di Stato domenica sera al termine di Lazio-Spal. Il questore di Roma, considerato che l'arrestato, oltre a essere già conosciuto dalle forze dell'ordine per fatti simili, è stato già sottoposto a Daspo nel 2007 e nel 2010, ha emesso un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per 8 anni e per lo stesso periodo, ogni qualvolta giocherà la Lazio, dovrà firmare in un posto di polizia. Emessi altri cinque Daspo e sospesa per una settimana la licenza di un esercizio commerciale nell'area del Foro Italico. I fatti si riferiscono a una rissa avvenuta in una paninoteca in occasione della finale di Coppa Italia dello scorso maggio quando due fazioni di tifosi si erano scontrate. Gli investigatori hanno identificato cinque romani, di età compresa tra 37 e 47 anni. Oltre alla denuncia in Procura, sono scattati i Daspo.