Inghilterra: il Crystal Palace su Munir

ROMA, 22 AGO - Cresce l'interesse per le prestazioni del giovane attaccante Munir El Haddadi, classe 1995, già seguito dalla Roma del ds Monchi e reduce da una stagione nelle file del Valencia, dov'era stato ceduto in prestito. Adesso sul giocatore di proprietà del Barcellona, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ci sarebbe anche il Crystal Palace. Munir, come noto da tempo, non rientra nei programmi dell'allenatore Ernesto Valverde, che preferisce puntare per il ruolo di centravanti su Luis Suarez innanzi tutto e poi anche su Paco Alcacer.