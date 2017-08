Per il Monaco Belotti sostituto Mbappé

ROMA, 22 AGO - Mbappé è pronto a salutare il Monaco, perché vuole il PSG, ma la squadra del Principato non resta con le mani in mano e, secondo quanto pubblica l'edizione online di Sport, avrebbe già individuato in Andrea Belotti il nuovo centravanti. Il club monegasco, per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante granata, dovrà tuttavia versare la clausola rescissoria per l'estero fissata a 100 milioni. Il giocatore della Nazionale, nel corso dell'estate, è stato a lungo nel mirino del Milan, che poi ha virato sull'altro attaccante Kalinic, ingaggiandolo.