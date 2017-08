Francia: anche Marsiglia su Diego Costa

ROMA, 22 AGO - Non solo Atletico Madrid. Su Diego Costa, da tempo in uscita dal Chelsea, ha messo gli occhi pure il Marsiglia. Lo rivela l'edizione online di As, citando il canale francese SFR Sport. Da diverse settimane, ormai, si parla del ritorno del centravanti brasiliano con passaporto spagnolo all'Atletico Madrid, ma l'operazione tarda a concludersi e intanto si fanno sotto altre squadre, come il Marsiglia, il club dove lavora l'ex portiere Andoni Zubizarreta, che si è detto disposto a offrire 30 milioni per il giocatore. La cifra è stata confermata dal presidente del club francese, Jacques-Henri Eyraud. "Di questo giocatore mi piace il carattere, la passione e la predisposizione alla lotta - ha detto -. E' vero, ha una situazione contrattuale complicata, ma, se tutto si aggiusta, potremmo arrivare a offrire 30 milioni. Nulla è impossibile".