PSG punta a doppio colpo Mbappè-Fabinho

ROMA, 22 AGO - Il PSG è pronto a irrompere nuovamente sul mercato per mettere a segno altre operazioni sensazionali. Lo riferisce l'edizione online del Mundo deportivo, che rivela come il club parigino stia perfezionando "un'offerta irrinunciabile" per l'attaccante Kylian Mbappé, stella del Monaco, che si dice da tempo desideroso di lasciare il Principato e approdare all'ombra della Tour Eiffel. Nel mirino, secondo il giornale spagnolo, anche Fabinho: l'offerta per i due 'gioiellini' si aggirerebbe intorno ai 220 milioni, dopo i 222 spesi per far arrivare al Parco dei Principi il brasiliano Neymar dal Barcellona. Una delle chiavi per mettere le mani sui due calciatori, e aggirare anche il fair-play economico, potrebbe essere il brasiliano Lucas Moura.