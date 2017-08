Catania: morto l'ex terzino Michelotti

CATANIA, 22 AGO - E' morto ieri, nel capoluogo etneo, l'ex terzino del Catania, Giorgio Michelotti. Aveva 81 anni. Originario di Bengasi, era arrivato in Italia per trasferirsi in Toscana dove aveva cominciato a giocare nel Viareggio, per poi passare al Vicenza, quindi al Como, prima di approdare nel Catania. E' stato uno dei protagonisti del periodo d'oro della squadra rossoazzurra in Serie A negli anni '60, avendo marcato da terzino roccioso qual era campioni del calibro di Josè Altafini, Omar Sivori e Jair. Ha allenato diverse squadre siciliane nei dilettanti tra le quali il Paternò, Riesi, Akragas e Folgore Castelvetrano; nella stagione 1981/82, in coppia con Guido Mazzetti, guidò dalla panchina pure il Catania, ma solo per una breve parentesi. A Catania, dopo aver smesso di giocare nella squadra rossoazzurra, aveva continuato a vivere. Tra l'altro era stato assunto al Comune dove ha lavorato per anni.