Barcellona: in arrivo l'ivoriano Seri

ROMA, 22 AGO - Il Barcellona è vicino a un doppio ingaggio. Le posizioni del club catalano e del Borussia Dortmund, secondo l'edizione online del Mundo deportivo, nelle ultime ore, si sono molto avvicinate sul trasferimento di Ousmane Dembélé; il sodalizio tedesco, preso atto della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna, se non ci saranno intoppi dell'ultima ora, cercherà di accontentarlo. L'accordo dovrebbe essere chiuso a breve. Per quanto riguarda Jean Michael Seri, è considerato davvero a un passo dal Barca. L'agente dell'ivoriano ha già chiuso con il club catalano per le prossime quattro stagioni e il trasferimento sarà ufficiale quando l'accordo fra il Barcellona e il Nizza, proprietario del cartellino del centrocampista classe 1991, verrà perfezionato. Il cartellino del giocatore è stato valutato 40 milioni.