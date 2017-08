Champions: Sarri, ci giochiamo stagione

NAPOLI, 21 AGO - "Quella di domani è una gara che condiziona l'intera stagione da un punto di vista mentale. Un'eliminazione sarebbe dura da digerire e avrebbe contraccolpi anche psicologici forti". Così il tecnico del Napoli Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno del playoff di Champions league con il Nizza. "Non è una partita normale, non ci nascondiamo - ha aggiunto - da un punto di vita calcistico, psicologico e materiale per la perdita economica per il club. Credo che la squadra lo sappia e spero che non sentano la pressione ma abbiano un livello di determinazione non comune".