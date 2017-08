Borriello, via da Cagliari non per soldi

ROMA, 21 AGO - Marco Borriello replica al presidente del Cagliari, Giulini che nei giorni scorsi aveva detto che Borriello era andato via per soldi. "Tutto falso - scrive sul suo profilo Instagram - e' giusto fare chiarezza. Penso che sia una grandissima caduta di stile. Non sono andato via per soldi, se avessi voluto andar via per soldi lo avrei fatto questa estate. Quando domenica scorsa ho chiesto di andare via non avevo accordi con nessuna squadra, infatti ho chiesto al club di aiutarmi. Una squadra di serie A ha proposto al Cagliari 2 calciatori per uno scambio che è stato rifiutato. Appena si e' saputo che c'era la possibilità che potessi lasciare Cagliari, il mio agente ed io abbiamo ricevuto chiamate da 7 squadre, tra queste la Spal e' stata la più veloce e convincente e ho accettato subito il progetto tecnico. Il Cagliari ha accettato l'offerta ottenendo anche benefici economici. E' falso quanto detto in merito al mio guadagno. Le cifre sono le stesse che ho percepito dal Cagliari".