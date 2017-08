Roma: El Shaarawy, vittoria personalità

ROMA, 21 AGO - "Dobbiamo ascoltare Di Francesco perché è un allenatore capace, e mettere in pratica le cose che proviamo in allenamento". Dopo il sofferto, quanto prezioso, successo all'esordio in campionato sul campo dell'Atalanta, Stephan El Shaarawy sottolinea i meriti del nuovo tecnico della Roma finito nel mirino della critica ancor prima dell'avvio ufficiale della stagione. L'esterno, intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica giallorossa, evidenzia l'importanza della vittoria di ieri a Bergamo: "Abbiamo fatto una partita importante, anche dal punto di vista fisico. Non abbiamo offerto un gioco spettacolare, ma l'abbiamo vinta con grande cuore e personalità".