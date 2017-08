Favre, crediamo nella qualificazione

NAPOLI, 21 AGO - "Sneijder e Balotelli? Non so se giocheranno, spero che siano pronti per domani. Anche se non si sono tanto allenati insieme si conoscono, e possono essere importanti per noi". Il tecnico del Nizza Lucien Favre spera di avere una doppia arma nuova in attacco domani, quando il suo Nizza affronterà il Napoli nel ritorno del playoff di Champions League, partendo dalla vittoria per 2-0 degli azzurri all'andata. "La qualificazione è ancora possibile - dice Favre nella conferenza stampa prima del match -, e io ci credo. Dovremo fare qualcosa di meglio dell'andata, perché il Napoli è un'ottima squadra". Favre ha studiato gli azzurri e progetta un Nizza diverso: "Dobbiamo giocare più stretti, lavorare sul possesso palla in modo corale - spiega -. Proveremo a fermare la loro manovra a partire da Albiol e Koulibaly ma anche a centrocampo, dove il Napoli è rapido e gioca con passaggi in profondità. Sarà più importante questo più che fermare Mertens e Insigne".