Milan, domani firma contratto Kalinic

MILANO, 21 AGO - Leggero cambio di programma nella scaletta che porta all'ufficialità del trasferimento di Nikola Kalinic al Milan. Il croato firmerà il contratto a Casa Milan domani intorno alle 12, e non oggi alle 19 come precedentemente annunciato dal club, per permettere ai tifosi cinesi di seguire la diretta sui social network, in virtù del fuso orario. Il giocatore oggi resta atteso a Milanello dove sosterrà nel pomeriggio i test atletici di Milan Lab.