Champions: Dante, se il Nizza segna...

NIZZA, 21 AGO - "Tutti a Nizza attendono questa partita, in caso di gol ci sarà il fuoco allo stadio. Daremo tutto per la qualificazione". Così il brasiliano Dante, difensore dei rossoneri francesi, alla vigilia della sfida contro il Napoli per il ritorno dei playoff di Champions. "Ovviamente sarà importante non prendere gol - aggiunge -. Questa è una gara speciale, bisognerà fare il massimo per segnare delle reti e non subirne. Se mi taglierei i capelli per la qualificazione? Sinceramente no...". Inevitabile la domanda su Balotelli e Sneijder, suoi compagni di squadra: domani ci saranno? "Wesley è un grande calciatore, a lui piace giocare ed è motivato dal Mondiale del prossimo anno - risponde Dante sul primo -. Vuole migliorare col Nizza. Balotelli lo vedo motivato".