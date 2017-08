Napoli: Mertens in dubbio, ma va a Nizza

NAPOLI, 21 AGO - Seduta differenziata per Dries Mertens per motivi precauzionali dopo la botta presa a Verona al quinto dito del piede sinistro. L'attaccante belga si è comunque unito al gruppo dei compagni di squadra per la trasferta di Champions League a Nizza ma la sua presenza è in dubbio. Il Napoli si è allenato stamattina a Castel Volturno prima della partenza per Nizza dive domani sera affronterà il ritorno del playoff europeo. Questa la lista dei convocati di Sarri: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.