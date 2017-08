Genoa: visite mediche per croato Brlek

GENOVA, 21 AGO - Viste mediche in corso per il centrocampista croato Peter Brlek, ultimo acquisto del Genoa di Enrico Preziosi. Brlek, 23 anni, si è messo in luce in Polonia con la maglia del Wisla Cracovia ed ha seguito tutta la trafila nella sua nazionale dall'Under 15 sino all' Under 21. Al termine delle visite raggiungerà il Signorini dove firmerà il contratto con il Genoa e nel pomeriggio dovrebbe sostenere il primo allenamento. Tempi più lunghi invece per il centrocampista argentino Esteban Rolon, la trattativa con l'Argentinos Juniors non è stata ancora definita e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Si intensificano invece i contatti con l'Inter per il possibile ritorno di Cristian Ansaldi. Il suo arrivo al Genoa è legato alla possibile partenza di Laxalt che raggiungerebbe l'Atalanta di Gasperini per sostituire Spinazzola destinato alla Juventus.