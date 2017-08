Tavecchio, tornei a 18 format ideale

ROMA, 21 AGO - "A mio avviso, l'ideale sarebbe arrivare ad una Serie A a 18 squadre, una B ugualmente a 18 e una Lega Pro con due gironi da 18. Sarebbe un rapporto perfetto per il riparto dei fondi, la gestione autonoma e la patrimonializzazione delle società, ed eviterebbe fallimenti e problemi finanziari. Col tempo ci possiamo arrivare, in un'ipotesi triennale". Così il presidente Figc Carlo Tavecchio. "Gli organismi decisionali sono però in capo alle assemblee e non è facile che le 10 squadre della parte destra della classifica di A accettino di perdere due posti. Bisogna trovare meccanismi, che rispettando la democrazia con adatti organismi decisionali, per cui si arrivi a questo". Tavecchio ha sottolineato il problema delle Leghe commissariate: "La A sta valutando una governance diversa con un presidente e un ad indipendenti. Noi stiamo riportando questa Lega su questa strada che credo che andremo a chiudere prima di settembre". Quanto alla serie B, il 30 c'è l'assemblea. Se non risolvono arriverà un commissario".