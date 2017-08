Tavecchio, in Spagna per fare bene

ROMA, 21 AGO - "Andiamo in Spagna con gli stessi loro punti, ne abbiamo 16 come loro, certo non sarà una passeggiata ma andiamo lì per fare bene. Sarebbe sbagliato giudicare una stagione da un risultato". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, sul match del 2 settembre a Madrid contro la Spagna, decisivo per la qualificazione diretta ai Mondiali 2018 di Russia. "Se poi non dovesse andare bene, abbiamo sempre una seconda chance" ha detto Tavecchio a Radio Anch'io lo Sport su Rai Radio 1 riferendosi ai playoff di novembre in cui l'Italia dovrebbe essere testa di serie. Tavecchio ha quindi lodato il lavoro svolto fin qui da Gian Piero Ventura che pochi giorni fa ha rinnovato il contratto fino al 2020. Ma - è stato chiesto al presidente Figc - se non dovesse andare bene e l'Italia non dovesse malauguratamente qualificarsi per i Mondiali, il rapporto con il ct azzurro potrebbe interrompersi. "Tutto verrà valutato al momento ha risposto Tavecchio - comunque è un'eventualità di cui non voglio nemmeno parlare".