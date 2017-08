Var, Tavecchio 'bene ma ci vorrà tempo'

ROMA, 21 AGO - "Sono soddisfatto dell'applicazione. Ci vorrà un pò di lubrificazione per andare al massimo, per avere la massima corrispondenza. Comunque sono contento": lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a proposito del debutto Var in serie A. Il n.1 della Federcalcio intervenuto a 'Radio Anch'io lo Sport' in onda su RaiRadio 1 si è detto soddisfatto dell'introduzione della tecnologia ("diamo atto che siamo noi i primi a usarla insieme alla Germania") rivendicando di essere stato il primo a sottoporre la questione all'attenzione di Uefa e Fifa. "Parlai con Infantino in Uefa che mi aiutò moltissimo - ha sottolineato Tavecchio - avevo un buon rapporto con Blatter che mi disse 'mandate avanti la lettera'. Poi il presidente decadde per le note vicende. La lettera era datata settembre 2014. All'epoca non tutti erano d'accordo - ha sottolineato Tavecchio - trovai molti scettici, anche in Italia".