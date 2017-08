Nasri saluta il City, va in Turchia

ROMA, 20 AGO - Samir Nasri saluta la Premier e va in Turchia. Rientrato al Manchester City dopo una stagione in prestito al Marsiglia, il 30enne esterno francese, come dimostra una foto postata su Instagram, è partito stamani per sottoporsi alle visite mediche con l'Antalyaspor, il suo suo club, dove l'ex City troverà Samuel Eto'o e Jeremy Ménez. Secondo il quotidiano 'Fanatik', Nasri firmerà un contratto biennale, con uno stipendio annuo di 4 milioni. Nasri era sotto contratto col City fino al 2019. Non sono state forniti dettagli sul trasferimento, anche se per France Football, il club inglese, dopo aver chiesto 15 milioni, avrebbe rivisto verso il basso la sua richiesta.