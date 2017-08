Barca:Iniesta, sto riflettendo su futuro

ROMA, 20 AGO - "Non ho ancora rinnovato, sto riflettendo su cosa fare". Per la prima volta in 17 anni il capitano del Barcellona Andres Iniesta ha qualche dubbio sulla permanenza nel club dove è cresciuto e ha vinto tutto. Lo dice in una lunga intervista a 'El Pais' dove parla prima di tutto del terribile attentato sulle Rambla: "È un momento molto difficile che, purtroppo, dobbiamo vivere tutti. In questi momenti si vivono e si sentono tutti i tipi di sentimenti e bisogna avere la forza per andare". Tornando a parlare di calcio, il 33enne capitano della Spagna, che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, dice di aver "sperimentato molti sentimenti, ma penso che sia normale in questi casi. E' uno scenario che probabilmente tre anni fa non avrei mai immaginato. Diciamo che adesso sto pensando al mio futuro come non ho mai fatto prima, in ogni caso, questo club non deve perdere il rispetto per chi ha dato la vita per questi colori".