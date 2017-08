Napoli: gioia Milik 'contento per gol'

ROMA, 20 AGO - "Campionato iniziato come previsto. Sono contento per la rete e per aver giocato dal primo minuto. Credo che vinceremo anche le prossime partite. Martedì la seconda parte della lotta per la Champions. Dovete essere con noi a Nizza!'': l'attaccante del Napoli Arek Milik festeggia sul suo profilo social il ritorno al gol, ieri sera contro il Verona. Il giocatore polacco, lo scorso anno a lungo assente per infortunio, ha postato la foto che lo ritrae mentre festeggia con Insigne.