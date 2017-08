Pjanic, non perfetti ma soddisfatti

TORINO, 20 AGO - "Non siamo stati perfetti, siamo a inizio stagione, ma siamo sicuramente soddisfatti". Questo il bilancio di Miralem Pjanic dopo la vittoria per 3-0 della Juventus nella prima giornata di campionato con il Cagliari: "La squadra - ha proseguito il bosniaco - ha giocato bene, siamo soddisfatti anche se c'è da migliorare. La mia posizione? Abbiamo giocato con il centrocampo a due come nella seconda metà della scorsa stagione: a volte mi devo abbassare per la fase di palleggio, altre volte no". Buona partenza, quindi, per la Juventus, grazie anche alle prove dello stesso Pjanic e di Dybala: "Una Juventus - ha aggiunto il centrocampista bianconero - forte come sempre, che vuole vincere con rabbia e forza. La Var? E' strano per via del tempo che passa, dispiace quando va contro, ma accetteremo la decisione".