Juve: Allegri, buona partenza

TORINO, 20 AGO - "Lavoro, umiltà, gruppo, essenzialità" sono gli ingredienti che hanno permesso alla Juventus una "buona partenza" in campionato. Questo il punto di vista dell'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, affidato al suo profilo Twitter. Il tecnico ha celebrato così l'esordio in campionato della Juventus, vittoriosa per 3-0 all'Allianz Stadium contro il Cagliari e subito in testa al campionato di Serie A.