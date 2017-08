Pecchia, Pazzini? La mia scelta tecnica

ROMA, 19 AGO - "È stata una partita in cui abbiamo sofferto molto, ma al di là delle difficoltà abbiamo comunque provato a giocare, a impostare la nostra manovra. Il Napoli è una squadra che mette in difficoltà chiunque, ma noi siamo riusciti a dargli comunque qualche grattacapo e questo è un buon segnale per un allenatore'': così ai microfoni di Mediaset Premium l'allenatore del Verona, Fabio Pecchia. ''La rabbia di Pazzini? Mi fa piacere, è lo spirito giusto - dice il tecnico - ma è stata una scelta tecnica e tattica che rifarei. Io faccio delle valutazioni in base allo stato di forma dei giocatori e agli avversari che andiamo ad affrontare. Volevo mettere più velocità sulle fasce e non dare punti di riferimento ai loro centrali, che sono molto forti''. ''Il vantaggio Napoli? C'è una mano di Koulibaly su Nicolas, ma la VAR ha valutato così - conclude - e comunque non penso avrebbe cambiato l'andamento della gara''.