Allegri, Var? Per fortuna c'è Buffon

ROMA, 19 AGO - "I ragazzi sono stati bravi. Considerando che all'inizio di stagione manca un po' di brillantezza, abbiamo fatto bene. Naturalmente c'è da migliorare, ma dobbiamo farlo con serenità. Quando la squadra lavora assieme in fase difensiva è difficile che ci tirino in porta, invece nel precampionato abbiamo preso sempre gol e questo era un segnale che qualcosa non stava funzionando". Così Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria sul Cagliari, parlando a Mediaset premium. "Su questi aspetti dobbiamo migliorare e per farlo bisogna faticare: le squadre che interpretano la fase difensiva camminando è difficile che centrino gli obiettivi - aggiunge -. Come sopperire all'assenza di Bonucci? I nostri difensori sono bravi, magari non hanno il lancio di Leo, ma sono bravi". "Come ho vissuto l'episodio della Var? Non lo commento, come non commentavo prima l'operato degli arbitri - conclude - dico solo che per fortuna abbiamo in porta Buffon: è ancora il migliore".