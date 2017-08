Dybala,dovevamo vincere senza subire gol

ROMA, 19 AGO - "Sono contento, perché dovevamo cominciare così, ritrovando la vittoria senza subire gol. Ma è solo l'inizio, dobbiamo andare presto in forma. Rispetto alla sfida contro la Lazio abbiamo cambiato il modo di affrontare la partita. La maglia 10? Io cerco sempre di divertirmi in campo, senza pensare al numero che indosso. Non mi devo entusiasmare, perché se poi gioco due o tre partite senza segnare poi la gente mi critica per il numero 10". Così Paulo Dybala ha commentato a Premium sport la vittoria della Juventus sul Cagliari, nel primo anticipo di Serie A.