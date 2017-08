Prima volta Var, rigore contro la Juve

ROMA, 19 AGO - Prima decisione con l'ausilio della Var in serie A: è quella che ha preso l'arbitro Maresca concedendo, dopo l'assistenza della tecnologia, un rigore al Cagliari al 36' del primo tempo della partita contro la Juventus a Torino. Farias si è poi fatto parare il penalty (concesso per un fallo di Alex Sandro su Cop) da Buffon e la Juve è rimasta in vantaggio 1-0.