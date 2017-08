Germania: tris del Dortmund a Wolfsburg

ROMA, 19 AGO - Prologo a suon di vittorie nella Bundesliga. Dopo il 3-1 di ieri sera del Bayern Monaco al Bayer Leverkusen, oggi si sono disputate altre cinque partite della prima giornata, un'altra (Schalke 04-Lipsia) è in programma alle 18,30. Nei match pomeridiani spicca il 3-0 del Borussia Dortmund sul campo del Wolfsburg, con reti di Pulisic, Bartra e del mancato milanista Aubameyang. L'Hoffenheim ha battuto di misura in casa (1-0) il Werder Brema (gol di Kramaric a 6' dalla fine) e l'Amburgo ha fatto altrettanto contro l'Augusta. Successo per 1-0 dell'Hannover a Magonza e dell'Hertha Berlino in casa per 2-0 (doppietta di Leckie) sullo Stoccarda. Domani alle 15,30 Friburgo-Eintracht Francoforte e alle 18 Borussia Moenchengladbach-Colonia. Attualmente sono sei le squadre in vetta con sei punti.