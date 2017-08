Spal: tutto pronto per esordio in A

FERRARA, 19 AGO - Spal pronta per il ritorno in serie A dopo 49 anni e con due frecce in più al suo arco, visto che in giornata sono stati perfezionati gli acquisti dell'attaccante Marco Borriello e del difensore Bartosz Salamon. Per la gara di domani sera all'Olimpico, contro la Lazio, il tecnico, Leonardo Semplici, ha già però individuato la formazione. nella difesa a tre c'è il dubbio Oikonomou, non al meglio fisicamente e che potrebbe lasciare il posto a Vaisanen, con Vicari e Cremonesi. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e Costa, favorito su Konate. Viviani in cabina di regia con, ai suoi lati, capitan Mora a sinistra e Schiattarella a destra. Davanti in tre per due maglie dall'inizio con il possibile duo titolare composto da Paloschi e Floccari con Antenucci pronto a entrare a gara in corso. Restano indisponibili Meret e Grassi ai quali va aggiunto Felipe per una distorsione alla caviglia.